В Италии ученые обнаружили клетки мозга у жертвы извержения Везувия

Нейроны мозга жертвы оказались сохранены к настоящему времени.

В Италии ученые обнаружили клетки мозга (нейроны) у жертвы извержения Везувия, произошедшего в 79 году нашей эры. Об этом рассказали представители археологического парка Геркуланум. Специалисты напомнили, что в результате трагедии парк оказался полностью погребен под слоем пепла. Результаты работы экспертов опубликованы в издании Plos One.

Обнаружение мозговой ткани в древних человеческих останках – это необычное событие, но что большая редкость, так это целостное сохранение нейронных структур центральной нервной системы 2000-летней давности Пьер Паоло Петроне, координатор группы исследователей

Установлено, что единственный в своем роде процесс образования стекла, который был вызван извержением вулкана, смог "заморозить" клеточные структуры центральной нервной системы. В результате клетки мозга остались полностью сохраненными к настоящему моменту.

Причинами внезапных взрывов вулканов стали нанокристаллы.

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