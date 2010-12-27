Эксперты назвали причину обмеления Финского залива

Уровень воды в акватории опустился примерно на 5 см.

Эксперты Санкт-Петербургского политехнического университета рассказали о причинах обмеления Финского залива. Горожане недоумевали - не смотря на сильные ливни, уровень воды опустился примерно на 5 см. Однако специалисты отметили, что эта проблема не связана с дождями. Об этом пишет "Петербургский дневник".

На уровень воды в заливе может влиять несколько критериев. Среди них давление, направление ветра и наличие наклонной волны, которая разгоняется в Балтийском море. Видимо, один или несколько из этих показателей поменял значение. Это и стало причиной обмеления залива.

Специалисты отметили, что уменьшение воды на 5 см – это незначительный показатель, который визуально тяжело распознать.

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Фото: Википедия