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Эксперты назвали причину обмеления Финского залива
Сегодня, 6:31
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Alena_Zinovieva

Эксперты назвали причину обмеления Финского залива

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Уровень воды в акватории опустился примерно на 5 см.

Эксперты Санкт-Петербургского политехнического университета рассказали о причинах обмеления Финского залива. Горожане недоумевали - не смотря на сильные ливни, уровень воды опустился примерно на 5 см. Однако специалисты отметили, что эта проблема не связана с дождями. Об этом пишет "Петербургский дневник".

На уровень воды в заливе может влиять несколько критериев. Среди них давление, направление ветра и наличие наклонной волны, которая разгоняется в Балтийском море. Видимо, один или несколько из этих показателей поменял значение. Это и стало причиной обмеления залива.

Специалисты отметили, что уменьшение воды на 5 см – это незначительный показатель, который визуально тяжело распознать.

Ранее мы писали, что в Ленобласти наблюдали опасное явление природы – суперячейку.

Фото: Википедия

Теги: обмеление, политехнический университет, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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