Стала известна дата проведения праздника "Алые паруса"

Мероприятие пройдет в ночь с 21 на 22 июня.

В этом году праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в ночь с 21 на 22 июня. Об этом сообщает "Телеканал Санкт-Петербург".

При составлении концертной программы будут учитывать пожелания школьников. Световое шоу и знаменитый шведский корабль Tre Kronor с алыми парусами школьники увидят с Дворцовой площади.

В праздничную ночь, а также накануне для репетиции, будут разводить только Троицкий мост. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал руководитель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.

Шоу увидят не только школьники Петербурга, но и выпускники из других город и стран. Приглашения вышлют лучшим ученикам.

Справка: В 20-е годы прошлого столетия русский прозаик и поэт Александр Грин, живший в тот момент в Петербурге, написал свою знаменитую повесть "Алые паруса". В 1961 году по произведению был снят фильм, а 27 июня 1968 года по Неве впервые проплыл легендарный корабль под алыми парусами. С этого дня празднование стало ежегодным и продолжалось вплоть до 1979 года, пока глава ленинградского обкома КПСС Григорий Романов не отменил его. Политик опасался большого скопления молодежи на улицах и возможных последствий таких гуляний. Традиция возродилась в 2005 году, и с тех пор на Дворцовой площади каждый год проходят концерты и мультимедийные спектакли на Неве.