Стала известна дата окончания сезона разводки мостов в Петербурге

К середине ноября водные переправы перестанут разводиться.

Навигация по акватории Невы и рек Петербурга завершится не позднее 15 ноября. К этому времени специалисты перекроют шлюзы для пропуска судов. Известно, что дата спрогнозирована с учетом появления первого льда на воде. Его ждут к 24 ноября.Об этом сообщили в ФБУ "Администрация "Волго-Балт".

Мосты перестанут разводиться к этому времени. Сроки ледостава также наступят на озере Ильмень, Чудском, Псковском, реках Волхов и Великая. К 12 ноября лед покроет Водораздельный канал, а к 20-ым числам - Белое озеро, Верхнюю Шексну, Приладожские каналы.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Благовещенский мост вернулись мемориальные доски.

Фото: Piter.tv