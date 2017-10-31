Стали известны детали маршрута первой в России ВСМ

Полный билет в 2028 году обойдется в 8,9 тыс. рублей.

Опубликованы предполагаемые детали проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Как сообщает РБК, протяженность трассы составит 679 километров, а ее запуск запланирован на 2028 год. Маршрут пройдет по территории четырех областей: Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской.

На магистрали разместятся 16 станций, 14 из которых будут пассажирскими. В их числе ключевые точки: Ленинградский вокзал, Рижская и Петровско-Разумовская в Москве; Зеленоград-Крюково в области; Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный; и конечная станция Санкт-Петербург Главный. Также запланировано строительство двух технических станций (Тигода и Горки) и депо для обслуживания поездов в районе станции метро "Обухово" в Петербурге.

Скорость движения поездов достигнет 400 км/ч, что позволит добраться из Москвы в Петербург за 2 часа 15 минут. До Твери путь займет 39 минут, а до Зеленограда — всего 14 минут. Стоимость проезда в год запуска (2028) уже известна: полный билет Москва — Санкт-Петербург обойдется в 8 900 рублей, поездка из Петербурга в Тверь — в 7 600 рублей, а до Великого Новгорода — около 1 800 рублей. К 2030 году цены вырастут: поездка между столицами будет стоить 9 900 рублей, до Твери — 8 500 рублей, а до Новгорода — более 2 000 рублей.

Ожидается, что в первый год работы ВСМ перевезет 12,5 млн человек, а к 2030 году пассажиропоток вырастет почти до 24 млн человек в год.

