Массовый выпуск вакцины от новой коронавирусной инфекции может начаться осенью.

Стал известен срок действия российской вакцины от коронавируса. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с газетой "Красная звезда".

Он отметил, что вакцину от COVID-19 вводят два раза. Причина в том, что ген, который кодирует спайк-белок вируса, попадает внутрь через разные носители. Это помогает получить иммунитет на более продолжительный срок.

Так, например, человек, который получил вакцину в бустерной форме, будет защищён от коронавируса на два года.

По словам Гинцбурга, массовый выпуск вакцины от новой коронавирусной инфекции может начаться осенью.

Ранее мы рассказывали, что в России начались испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах.