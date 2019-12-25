Игра состоится 1 июля в Нижнем Новгороде.

Стало известно, кто будет судить матч между "Зенитом" и "Тамбовом". За игрой будет следить команда Михаила Вилкова. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

40-летний арбитр из Нижнего Новгорода будет судить игру с участием "Зенита" уже в 34-й раз. Помощниками Михаила Вилкова станут Алексей Воронцов и Антон Кобзев. Главным арбитром VAR назначен Николай Волошин, ассистировать ему будет Дмитрий Чельцов. Инспектором матча назначили Игоря Синера.

Игра 25-го тура чемпионата России по футболу состоится 1 июля в Нижнем Новгороде. Матч между "Зенитом" и "Тамбовом" начнется в 17:30 мск.

Ранее мы писали, что Артем Дзюба забил два гола "Крыльям Советов" во втором тайме. В результате "Зениту" удалось обыграть соперников со счетом 2:1.

Фото: fc-zenit.ru