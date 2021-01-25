Стаффордширский терьер пробежал 135 км по Ленобласти в поисках хозяев

Потерянный пес из Выборга дошел до Петербурга после полутора месяцев пути.

Собака породы стаффордширский терьер потерялась в середине июля в районе Выборга. С того времени животное самостоятельно двигалось в направлении Санкт-Петербурга, пройдя около 135 км за полтора месяца.

Местные жители несколько раз видели собаку с ошейником на обочинах дорог. По словам очевидцев, пес не подпускал к себе людей, отказывался от предложенной еды и выглядел напуганным.

Чтобы отследить передвижения животного, волонтеры организовали специальный чат, в котором участвовали около двадцати человек. Благодаря этому удалось зафиксировать маршрут собаки и в итоге поймать ее для спасения.

Сейчас терьер находится на временной передержке. Если прежний владелец не откликнется, собаку передадут новым хозяевам.

Ранее сообщалось, что енотовидные собаки уже начали готовить жилище к зиме под Петербургом.

Фото: pxhere