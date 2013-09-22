Ссора пары в Сосновом Бору закончилась угоном автомобиля

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Совместное распитие спиртных напитков приводит к не самым приятным последствиям. В полицию города Сосновый Бор вечером 2 марта обратилась женщина 1984 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Она заявила, что накануне ее 34-летний неработающий сожитель забрал ключи от ее автомобиля Nissan X-Trail стоимостью в полмиллиона рублей и скрылся. Это случилось после совместного с ней распития спиртных напитков по месту жительства и внезапно возникшей ссоры. В районе деревни Систа-Палкино мужчину задержал спустя несколько часов наряд дорожной полиции.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по 166 статье УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).

Фото: Piter.tv