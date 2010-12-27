Ссора из-за русского языка обернулась поножовщиной

Два студента-иностранца заспорили в одном из общежитий Петербурга.

Два иностранца поссорились в общежитии на Петроградской стороне, сообщил портал "Конкретно.ru".

Вечером 8 июня гражданин Туниса стал оскорблять студента второго курса центра русского языка петербургского Университета путей сообщения родом из Ирака. Молодой человек утверждал, что тот станет плохим преподавателем русского языка, так как плохо им владеет. В это время 41-летний студент готовил еду и решил ответить обидчику не словами, а ножом.

Пострадавшего доставили в Покровскую больницу с резаной раной на предплечье, а иракцу пришлось проследовать в отделение полиции.

По факту происшествия проводится проверка.

Фото: Pixabay