Ссора двух подруг в Гатчине привела к поножовщине

Известно, что поножовщина произошла в результате пьяной ссоры между двумя женщинами.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, нанесшую своей подруге ножевые ранения в область груди. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 24 февраля, в городе Гатчине Ленобласти. Известно, что поножовщина произошла в результате пьяной ссоры между двумя женщинами.

Полиция задержала подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью. 53-летняя гражданка ранила ножом находившуюся у нее в гостях 55-летнюю женщину. Врачи диагностировали у пациентки, госпитализированной в тяжелом состоянии, проникающее ранение грудной клетки. Злоумышленница задержана на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"