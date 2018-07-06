Сроки строительства метро в Петербурге снова перенесли на несколько лет

Метро к аэропорту и новые станции появятся не раньше 2035 года.

В Санкт-Петербурге перенесены сроки реализации крупных проектов по строительству новых станций метро. Корректировки внесены в адресную инвестиционную программу города на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Документ оказался в распоряжении портала dp.ru.

По информации издания, изменения связаны с необходимостью перераспределить бюджетные ассигнования между объектами капитального строительства. В результате сдвинуты сроки ввода в эксплуатацию ряда ключевых станций и депо.

Электродепо "Красносельское" планируется завершить к 2030 году, а станцию "Кудрово" — только к 2035 году. Также изменились сроки строительства электродепо "Правобережное" и участка от "Казаковской" до "Сосновой Поляны" — теперь их окончание ожидается в 2035 и 2034 годах соответственно.

Открытие первого вестибюля станции "Театральная" перенесено с 2028 на 2029 год. Кроме того, корректировки затронули еще шесть направлений метро:

участок от "Улицы Савушкина" ("Беговая") до "Зоопарка" ("Каменка") — перенос с 2029 на 2030 год;

от "Комендантского проспекта" до "Шуваловского проспекта" — с 2030 на 2034 год;

от "Путиловской" до "Каретной" — с 2029 на 2030 год;

от "Горного института" до "Морского фасада" — с 2030 на 2032 год;

от "Проспекта Ветеранов" до "Пулково" — с 2028 на 2035 год;

от "Каретной" до "Суворовской-1" — с 2028 на 2030 год.

Таким образом, реализация ряда транспортных объектов Петербурга, включая метро до аэропорта, откладывается на срок до семи лет.

Фото: freepik