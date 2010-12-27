Летом в России горячую воду начнут отключать всего на 3 дня

Такие сроки могут закрепить законодательно через год.

Сроки отключения горячей воды могут сократить до трех дней. Новые сроки примерно через год законодательно закрепят. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в интервью "Ъ".

Уже в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до трех дней. Андрей Чибис, замминистра строительства и ЖКХ

Он уточнил, что еще год для достижения лучших результатов нужно поупражняться, а после этого нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды.

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