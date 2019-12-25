Квартиры в Петербурге стали продаваться дольше, чем в других городах-миллионниках

Средний срок реализации недвижимости на вторичном рынке вырос до 104 дней.

Петербург возглавил рейтинг крупнейших российских городов по продолжительности продажи квартир на вторичном рынке. Согласно исследованию, средний срок экспозиции недвижимости в Северной столице увеличился до 104 дней против 95 дней в прошлом году, тогда как в Москве этот показатель составляет 75 дней, в Новосибирске — 86 дней, а в Екатеринбурге — 73 дня.

Эксперты объясняют эту тенденцию изменением структуры рынка. "В городе стало больше сложных и дорогих объектов, которым требуется больше времени для поиска покупателя. Квартиры в старом фонде и крупных комплексах с устаревшей отделкой продаются дольше, тогда как ликвидные варианты уходят по-прежнему быстро", — отмечает эксперт Алексей Лякин. По его словам, рынок перешел в фазу баланса, где продавцы не готовы резко снижать цены, а покупатели стали более вдумчиво подходить к выбору.

Стабилизация ипотечных ставок в 2025 году и рост предложения на рынке недвижимости способствовали формированию новых условий, при которых успешная продажа зависит от точного ценообразования и индивидуального подхода к каждому объекту. В настоящее время 11 из 16 российских городов-миллионников демонстрируют увеличение сроков реализации жилья.

Фото: Piter.TV