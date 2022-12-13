Петербургские социальные НКО получат средства на содержание приютов для животных

В 2023 году приютам для животных без владельцев предоставят субсидии в размере 6 млн 173 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, передаёт пресс-служба Смольного.
Средства передадут социально ориентированным некоммерческим организациям (кроме муниципальных учреждений), которые выступают в качестве юрлица на территории РФ и осуществляют деятельность по содержанию приютов для животных без владельцев в Северной столице.
НКО смогут применить субсидию для содержания приютов, оплаты коммунальных счетов и услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).
Ранее мы сообщили о том, что более 160 собак в Петербурге привили от бешенства.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все