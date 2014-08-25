Средства материнского капитала в Петербурге теперь можно направить на газификацию

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов 6 декабря.

Губернатор Александр Беглов 6 декабря подписал постановление Правительства Петербурга, которым вносятся изменения в порядок направления средств (части) материнского капитала, и в перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения этими средствами. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно постановлению, средства регионального материнского капитала теперь могут быть направлены на выполнение работ по газификации в собственном жилье, находящемся на территории Северной столицы или Ленобласти, включая "инженерные изыскания, проектирование, проведение проверки сметной документации или проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, строительство газопровода от точки подключения (места соединения сети газораспределения с сетью газопотребления)" и другие. С полным перечнем работ можно ознакомиться на сайте администрации города.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2023 году материнским капиталом воспользовались более 4 тыс. многодетных семей из Петербурга. Всего горожанам доступно два варианта материнского капитала – федеральный и региональный.

Фото: Piter.TV