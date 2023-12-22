Средняя зарплата женщин в Петербурге составила 77 тыс. рублей

Соискатели в возрасте 18-24 лет хотели бы получать примерно одинаковые суммы: 96 300 рублей (мужчины) и 96 500 рублей (женщины).

В 2023 году в Петербурге средняя зарплата мужчин составляла 112 тыс. рублей, а женщин - 77,5 тыс. рублей. В Ленобласти мужчины в среднем зарабатывали 81,3 тыс. рублей, а женщины - 58,8 тыс. рублей. Исследование "Сбераналитики" и "работа.ру" также выявило различия в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами в зависимости от возраста.

Например, соискатели в возрасте 18-24 лет хотели бы получать примерно одинаковые суммы: 96 300 рублей (мужчины) и 96 500 рублей (женщины).

Однако, с возрастом разрыв в ожиданиях становится более заметным. Например, у людей в возрасте 30-34 лет мужчины выражали желание получать 146,9 тыс. рублей, а женщины - 111,2 тыс. рублей. Разница в ожиданиях становится ещё более заметной у людей 50-54 лет: мужчинам нужна зарплата в 162,5 тыс. рублей, а женщины были бы довольны суммой в 114,4 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV