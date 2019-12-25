Реальные зарплаты за прошлый год выросли на 4,4% в годовом выражении.

Средняя зарплата в России в 2025 году превысила 100 тысяч рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что среднемесячная начисленная заработная плата в прошлом году составила 100 360 рублей. Этот показатель превысил на 13,5% среднюю зарплату в 2024 году. Кроме того, в декабре прошлого года средняя зарплата за месяц достигла 139 727 рублей. По сравнению с декабрем 2024-го показатель увеличился на 8,1%.

Также сообщается, что реальные зарплаты за прошлый год выросли на 4,4% в годовом выражении. Декабрьский показатель увеличился на 2,4%. Эксперты отмечают, что замедление инфляции до 5,6% позволило сохранить положительную динамику реальных доходов населения.

Фото: pxhere.com