Средняя стоимость дома в Петербурге перевалила за 34 млн рублей

Самый дорогой частный коттедж в городе оценивается в 600 млн рублей.

В пятницу, 21 января, в пресс-службе DSK group company сообщили Piter.tv, что по итогам декабря 2021 года средняя стоимость частного дома в черте Петербурга достигла отметки в 34,3 млн рублей. За год цена выросла на 3,6% или на 1,2 млн рублей.

Стоимость частных домов в Ленинградской области за прошедший год выросла более значительно. Стоимость готового коттеджа за год увеличилась на 23%, достигнув отметки в 10,9 млн рублей.

Так, в январе 2022 года на рынке частных домов Петербурга экспонируется 821 объект. Самый бюджетный вариант оценили в 2,6 млн рублей за 40 "квадратов" панельно-щитового объекта на участке 7 соток. Самый дорогой объект в Петербурге оценивается в 600 млн рублей за 414 "квадратов" на участке в 32 сотки.

На рынке Ленобласти экспонируется более 8 тыс. частных домов. Самый бюджетный объект обойдётся покупателю в 145 тыс. рублей за 15-метровый дом, расположенный в Киришском районе области. Наиболее дорогой объект оценили в 650 млн рублей. За эти деньги предлагают купить коттедж площадью 670 кв. м., на участке в 100 соток в Выборгском районе.

За прошлый год Петербург приобрел 36 социальных объектов.

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