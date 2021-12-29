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За прошлый год Петербург приобрел 36 социальных объектов
Сегодня, 16:48
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За прошлый год Петербург приобрел 36 социальных объектов

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За прошлый год в Смольном издали 33 постановления о бюджетных инвестициях.

В пятницу, 21 января, в пресс-службе комитета имущественных отношений рассказали, что в целях устойчивого развития города и обеспечения жителей необходимой социальной инфраструктурой комитет приобретает в государственную собственность социальные объекты недвижимости. 

Так, за прошлый год в Смольном издали 33 постановления о бюджетных инвестициях. Всего в разных районах города приобрели 10 детсадов, 3 школы,  игровую площадку, 10 объектов здравоохранения, дороги, объекты под пункт охраны правопорядка, здания под административные цели, здания для размещения филиала музея "Невская застава", объект под центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, объекты под комплексные центры социального обслуживания населения, объекты под библиотеки, объект под центр социальной помощи семье и детям и под молодежный клуб.

В этом году в Петербурге построят и обновят 30 дорог и развязок.

Фото: Piter.tv

Теги: недвижимость, петербург, социальные объекты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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