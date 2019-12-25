Средняя стоимость ПЦР-теста выросла почти до 2 тыс. рублей в Петербурге

С лета этого года стоимость анализа на ковид выросла в большинстве лабораторий.

В понедельник, 29 ноября, стало известно, что в Петербурге средняя цена на ПЦР-тесты составила 1 920 рублей. С лета этого года стоимость анализа на коронавирусную инфекцию выросла в большинстве лабораторий, передает "Peterburg2".

В аэропорту "Пулково" с 1 950 рублей цена на исследование на ковид поднялась до 2 200 рублей. Добавим, что результат обещают сообщить в течение суток.

О результатах анализа в течение двух суток сообщат в центре "Хеликс". В июне этого года цена составляла 1 400 рублей, а на сегодняшний день ниже – 1 290 рублей. Однако стоимость взятия биоматериала осталась прежней – 390 рублей.

Кроме этого, в течение суток о результате теста сообщат в лаборатории "Гемотест", где цена выросла с 1 300 до 1 490. Отметим, что взятие биоматериала снизилось – с 280 до 170 рублей.

Летом в "Лахта-клинике" ПЦР-тест стоил 2 200, сейчас его цена составляет 3 тыс. рублей. Результат сообщат в течение 24 часов. В "Инвитро" ПЦР-тест - 1 490 рублей, в "Ситилабе" - 1 275 при онлайн-оплате, а взятие биоматериала обойдется в 300 рублей.

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Фото: Piter.tv

