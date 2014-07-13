Средняя пенсия в России в ноябре достигла 23,5 тысячи рублей

Выплаты пенсионерам в номинальном выражении выросли на 11,6%.

Средняя пенсия в России в ноябре 2025 года достигла 23,5 тысячи рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на статистические данные.

Отмечается, что выплаты пенсионерам в номинальном выражении выросли на 11,6% по сравнению с прошлым ноябрем. Средний размер пенсии составил 23 535 рублей. Кроме того, средняя пенсия за январь-ноябрь 2025 года составила 23 414 рублей. За аналогичный период прошлого года показатель составлял 20 952 рубля.

Согласно федеральному закону о бюджете на 2026-2028 годы, страховые пенсии в России будут проиндексированы на 7,6%. Это произойдет 1 января 2026 года. Также с апреля будут увеличены социальные пенсии на 6,8%.

Фото: pxhere.com