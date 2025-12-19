Средняя цена подержанных автомобилей в Петербурге снизилась на 12,6%

Подержанные машины в Петербурге и области стали заметно доступнее.

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Санкт Петербурге и Ленинградской области по итогам 2025 года сократилась на 12,6 процента и опустилась до уровня середины 2023 года. Об этом сообщил аналитический сервис "Авто.ру" по результатам ежегодного исследования рынка.

По данным исследования, средняя цена подержанного автомобиля в регионе составила до одного миллиона восьмисот восьмидесяти тысяч рублей. Снижение цен зафиксировано на фоне роста предложения и снижения покупательской активности.

Наиболее доступными по средней стоимости оказались автомобили марок Mercedes Benz, Jac и Renault. Средняя цена подержанных автомобилей Mercedes Benz составила семь миллионов шестьсот девяносто тысяч рублей, Jac — один миллион семьдесят тысяч рублей, Renault — шестьсот двадцать одну тысячу рублей.

Аналитики отметили, что с начала 2025 года количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом увеличилось примерно на треть. Основной рост пришелся на частных продавцов, что оказало дополнительное давление на цены.

Ранее сообщалось, что объем авторынка в РФ упал на 7,8% впервые за 10 лет.

