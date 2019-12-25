В опросе приняли участие люди старше 18 лет, которые живут во всех типах населённых пунктов.

Средний желаемый доход семьи в России показал максимум. Об этом говорят результаты исследования, которое провёл холдинг "Ромир". Об этом пишет РБК.

Опрос показал, что в среднем доход семьи из трёх человек, в которой работают двое взрослых, хотела бы получать доход в 85,7 тысяч рублей.

В опросе приняли участие люди старше 18 лет, которые живут во всех типах населённых пунктов по всей территории страны.

Так, например, 22% считают достаточным средний семейных доход от 60 до 90 тысяч рублей, 21% - от 90 до 120 тысяч рублей. А 18% считают, что семье в среднем хватит дохода от 45 до 60 тысяч. Доход в 20-30 тысяч рублей устроил бы только 4% респондентов, а на семейный доход менее 20 тысяч готовы только 2%.

Эксперты подчеркнули, что желаемый средний семейный доход в этом году оказался самым высоким за всю историю опроса.

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