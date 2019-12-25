Среднесуточное количество новых случаев COVID-19 в Ленобласти закрепилось на одном уровне

Опять 245: коронавирус в Ленинградской области вышел на новое плато.

За минувшие сутки, 19 июля, в Ленинградской области было выявлено 245 новых случаев заражения коронавирусом: в точности такое же, как и днем ранее. Официальные сведения о заболеваемости и смертности в регионе предоставил Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Сводка с населенными пунктами, где были зафиксированы заболевшие коронавирусом, также не претерпела существенных изменений. Количество летальных случаев возросло с 12 до 13.

Среди "горячих точек" с наибольшим количеством новых случаев коронавируса - Тихвин, 11 случаев, Всеволожск - 13, Кудрово - 7, Гатчина - 8, Кириши - 8, Выборг - 6. Ситуация более всего напоминает новое плато для третьей волны, когда среднесуточное число заболеваний незначительно колеблется в течение продолжительного времени, не снижаясь и существенно не увеличиваясь. В регионе продолжается вакцинация, но и в ней существенного прогресса не наблюдается: прививку сделали менее 20% населения.

На 21 июля правительство Ленобласти назначило прямую линию с главным эпидемиологом региона, которая по телефону ответит на вопросы жителей о вакцинации.

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