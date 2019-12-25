Правительство Ленобласти анонсировало прямую линию с главным эпидемиологом региона

Елена Хорькова ответит на вопросы ленинградцев о вакцинации 21 июля.

21 июля с 14 до 16 часов главный эпидемиолог Ленобласти Елена Хорькова проведёт прямую линию для жителей региона. Основной темой общения, как сообщает пресс-служба Правительства Ленинградской области, станет вакцинация от коронавируса. Задать вопрос можно будет, позвонив по номеру 006, бесплатному при звонке со стационарного ленинградского телефона, или +7(81361)315-01, звонок на который будет оплачен согласно действующему тарифу.

Организатором мероприятия стал Центр управления регионом, проанализировавший обращения граждан в открытых источниках и на "Госуслугах" и пришедший к выводу, что со стороны населения есть запрос на грамотную консультацию специалиста о различных аспектах проводимой вакцинации от коронавируса, а не на конкурсы "Приколись" или частушки.

Ранее на сайте Правительства Ленобласти появился специальный раздел, посвящённый статистике прививочной кампании. Согласно указанной там информации, на данный момент в регионе вакцинировано 363 046 человек.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти