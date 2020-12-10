Жителей Ленобласти завлекают на вакцинацию "прикольными подарками"

Уколись и "Приколись" - администрация Ленобласти анонсировала акцию со спортивными подарками за сделанную прививку от коронавируса.

Жители Ленобласти, получившие сертификат о пройденной вакцинации от коронавируса, могут принять участие в акции "Приколись", сообщает пресс-служба правительства региона. Сторонники здорового образа жизни с ленинградской пропиской, сделавшие прививку, получат спортивные подарки.

"Прикольнувшийся" житель области может рассчитывать на скидочные купоны магазинов спортивной одежды и обуви "Зенит Премьер" и "Forward" а также получить сертификат на посещение домашних матчей областного футбольного клуба "Ленинградец". Дары за прививку можно получить, предъявив сертификат о пройденной вакцинации в Центре спортивной подготовки сборных команд Ленобласти на улице Замшина, 6, в Санкт-Петербурге.

Акция проводится по инициативе комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области.

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Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области