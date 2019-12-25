В Ленобласти частушки стали новым жанром агитации прививки от COVID-19

Вслед за акцией "Приколись" в Ленобласти стартовал новый челлендж #ПрорвемсяПривьемся.

Власти Ленинградской области объявили новый конкурс в рамках привлечения населения к программе вакцинации от коронавируса - теперь агитировать за прививку будут в традиционном жанре русского песенного фольклора, частушками. Одной песенной формы, впрочем, для участия в конкурсе недостаточно: исполнителям рекомендуется записывать видео с исполнением своих произведений на улице и в соответствующем жанру костюме в народной стилистике. Про артистичность ничего не сказано, но в пресс-релизе конкурсные частушки обозначены как "озорные", поэтому исполнение должно быть соответствующим: с мажорными нотками, скоморошьими прибаутками и афористичными дразнилками, как и полагается всякой частушке.

Все скоморохи, желающие поучаствовать в конкурсе, могут отправить агитационные четверостишия Дому народного творчества Ленобласти или просто выложить их в своих соцсетях с хэштегами #ПрорвемсяПривьемся или #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж. После 25 июля лучшего автора-исполнителя выберут путем голосования.

Ранее ударными четверостишиями Дорожный комитет Ленинградской области планировал выбить из некоторых безответственных граждан региона тягу к вандализму на дорогах.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области