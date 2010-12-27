Среднемесячная заработная плата в Ленобласти составила 44 509 рублей

По оперативным данным Петростата, индекс промышленного производства региона за первые шесть месяцев составляет 103,8%.

Рост индекса промышленного производства по итогам первого полугодия отмечается в обрабатывающих производствах. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По оперативным данным Петростата, индекс промышленного производства региона за первые шесть месяцев составляет 103,8%.

Итоги работы промышленности области в первом полугодии говорят о стабильной работе предприятий, их укомплектованности заказами, а значит и о росте благосостояния жителей Ленинградской области. Статистика это подтверждает: среднемесячная заработная плата в регионе за пять месяцев выросла на 6,7% и составила 44 509 рублей. прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов

Среди обрабатывающих производств наибольший прирост показали предприятия, производящие кокс и нефтепродукты (25,3%), мебель (23,9%), транспортные средства и оборудование (19,5%), оказывающие услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования (11,1%), а также производители бумаги и бумажных изделий (8,6%). Статистика также отмечает существенный рост в сфере рыболовства — 26,2% за полгода.

Источник: пресс-служба ЛО