Военные повара ЗВО приняли участие в конкурсе "Полевая кухня"

На пробу были представлены блюда татарской, грузинской, белорусской и армянской кухонь.

В Ленобласти военные повара ЗВО соревновались в отборочном этапе конкурса "Полевая кухня" Армейских международных игр.

Военнослужащие соревновались в приготовлении пищи и выпечке хлеба на полевых кухнях КП-20 и хлебопекарных блоках ПХБ из продуктов ежедневного солдатского рациона питания. Каждый из поваров сам определял способ готовки и вид национальной кухни. На пробу были представлены блюда татарской, грузинской, белорусской и армянской кухонь.

При оценке работ особое внимание было уделено их внешнему оформлению и сочетаемости продуктов. Военные повара соревновались не только в индивидуальном, но и в командном зачетах. Победители поедут на международные соревнования, представляя команду Российской армии.

Ранее в Ленобласти восстановили фюзеляж штурмовика Ил-2. Военнослужащие на местах падения 18 самолетов в Ленобласти нашли более 100 деталей, частей и механизмов, из которых был собран фюзеляж. Среди крупных элементов – бронекапсула, двигатель, фрагменты корпуса, бронирования, вооружения и т.д.

Видео: ЗВО