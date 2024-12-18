Полевая кухня будет работать 23 февраля на Финляндском вокзале

Гречневую кашу с тушенкой и горячий чай получится отведать с 09:00 до 11:00.

На Финляндском вокзале 23 февраля будет работать полевая кухня. Об этом сообщили в АО "СЗППК".

Гречневую кашу с тушенкой и горячий чай получится отведать с 09:00 до 11:00 в воскресенье. Кухня появится на распределительной площадке у паровоза Н2-293.

Кроме того, были названы места, куда можно отправиться на электричке. Например, в Выборге пройдет возложение цветов. Начало – в 12:00. В Царском Селе состоятся концерт и выставка о Первой мировой войне.

В Гатчине тоже планируется праздничный концерт – о фронтовых артистических бригадах. В Музее железных дорог проведут мастер-классы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге к 23 февраля проверили системы газоснабжения Вечных огней.

Фото: Piter.TV