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Полевая кухня будет работать 23 февраля на Финляндском вокзале
Сегодня, 14:45
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Полевая кухня будет работать 23 февраля на Финляндском вокзале

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Гречневую кашу с тушенкой и горячий чай получится отведать с 09:00 до 11:00.

На Финляндском вокзале 23 февраля будет работать полевая кухня. Об этом сообщили в АО "СЗППК". 

Гречневую кашу с тушенкой и горячий чай получится отведать с 09:00 до 11:00 в воскресенье. Кухня появится на распределительной площадке у паровоза Н2-293. 

Кроме того, были названы места, куда можно отправиться на электричке. Например, в Выборге пройдет возложение цветов. Начало – в 12:00. В Царском Селе состоятся концерт и выставка о Первой мировой войне. 

В Гатчине тоже планируется праздничный концерт – о фронтовых артистических бригадах. В Музее железных дорог проведут мастер-классы. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге к 23 февраля проверили системы газоснабжения Вечных огней. 

Фото: Piter.TV

Теги: полевая кухня, финляндский вокзал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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