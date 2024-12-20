В Петербурге к 23 февраля проверили системы газоснабжения Вечных огней

Выполнено техническое обслуживание подводящих газораспределительных сетей, очищены горелочные устройства.

В преддверии Дня защитника Отечества специалисты ООО "ПетербургГаз" провели обследование систем газоснабжения Вечных огней в Северной столице. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике.

Так, проверены сооружения на Марсовом поле, Пискаревском мемориальном кладбище, Серафимовском кладбище, площади Победы, Якорной площади в Кронштадте, воинских мемориалах в Сестрорецке и Зеленогорске, мемориалах перед стелой "Город воинской славы" в Колпино и "Братская могила советских воинов" в Красном Селе, а также в Приморском мемориальном комплексе в Петергофе.

Выполнено техническое обслуживание подводящих газораспределительных сетей, очищены горелочные устройства. Кроме того, отрегулировали пламя, провели техническое обслуживание системы телеметрии газового оборудования объектов.

На время проведения работ пламя переносится специальным факелом на временную горелку – так обеспечивается бесперебойное горение Вечного огня на мемориалах. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

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Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга