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Среди работников двух вокзалов в Казани выявили нелегальных мигрантов

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За перечисленные нарушения в отношении них составлены административные протоколы.

Среди работников двух вокзалов в Казани выявили нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, правоохранители уличили восьмерых приезжих в осуществлении трудовой деятельности в РФ без разрешительных на то документов. Их доставили отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Также сообщается, что мигранты нарушили правила въезда на территорию страны.

За перечисленные нарушения в отношении них составлены административные протоколы. Материалы направлены в суд для решения вопроса о выдворении мигрантов за пределы России.

Ранее мы сообщали, что в Саратове на складе маркетплейса полиция выявила группу нелегалов.

Видео: МВД по Республике Татарстан

Теги: вокзал, казань, нарушение миграционного законодательства, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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