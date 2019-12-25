Среди клиентов Сбербанка в СЗФО более трети индивидуальных предпринимателей – женщины

Это более 57 тысяч предпринимательниц по всему СЗФО.

Почти 40% клиентов малого и микробизнеса Северо-Западного банка ПАО Сбербанк оказались женщинами. Это более 57 тысяч предпринимательниц по всему СЗФО.

Чаще всего жительницы Северо-Запада открывают бизнес в сфере торговли, услуг, операций с недвижимым имуществом, здравоохранения и образования. Для развития своего дела большинство клиенток Сбербанка используют цифровые сервисы.

В преддверии Международного женского дня мы особенно хотим выразить слова восхищения не только красотой прекрасной половины человечества, но и силой духа, деловыми качествами и умением вести бизнес. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Согласно результатам исследования аналитического центра НАФИ, выполненного по заказу Сбербанка и Visa, почти половине предпринимательниц, которые перевели бизнес в онлайн, удалось увеличить объемы продаж в интернете. 40% запустили свой сайт, 69% - начали рекламировать и продавать товары при помощи соцсетей.

Самым популярным сервисом для управления финансами стал интернет-банкинг, которым пользуются 73% опрошенных. Еще 51% используют бизнес-карты, 48% – оказывают бухгалтерские услуги онлайн.

Подробнее о результатах исследования и совместной кампании в поддержку женского предпринимательства "Бизнес-первенство" от Сбербанка и Visa читайте здесь:

https://press.sber.ru/publications/sber-i-visa-podderzhat-predprinimatelnits

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