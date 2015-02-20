Спустя четверть века полицейские нашли петербургского киллера

Убийство произошло в 1997 году.

В Петербурге следователи раскрыли убийство, которое произошло в центре города 25 лет назад. 27 января 1997 года на 7-й Советской улице киллер раcстрелял горожанина. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Сотрудники полиции установили, что к убийству петербуржца в 90-е были причастны два человека: житель Москвы, скончавшийся 19 лет назад, и уроженец Новгородcкой области. По предварительным данным, подозреваемые работали киллерами.

Злоумышленников объявили в федеральных и местный розыск. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv