Полицейские задержали молодых людей, которые избили школьника на "Черной речке"

Подозреваемыми оказались ученик седьмого класса и его 18-летний приятель.

После избиения школьника на "Черной речке" было возбуждено уголовное дело. В нападении на мальчика подозреваются семиклассник и его 18-летний друг.

По информации Piter.tv, в четверг, 5 мая, во время конфликта на второй линии метро трое молодых людей ногами избили 15-летнего подростка. В результате случившегося пострадавший попал в больницу. У него диагностировали ушиб мягких тканей лица.

Известно, что ученика седьмого класса, который заподозрен в нападении на мальчика, задержали сотрудники полиции. Второй хулиган получил подписку о невыезде. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Осиновой Роще под окнами многоэтажки нашли тело старшеклассника.

Фото: Piter.tv