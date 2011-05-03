Спрос на виниловые пластинки растет в Петербурге

Спрос на грампластинки продиктован еще и уникальностью записей. Некоторые издавались исключительно на виниле.

В эти в выходные в Никольских рядах проходит ярмарка виниловых пластинок. Спрос на них только растет. Об этом 25 сентября сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На ярмарке богатый ассортимент - классика, джаз, фанк, рок, электронная музыка и даже хип-хоп. По словам поклонников винила, интерес к ним не утихает, в первую очередь, из-за неповторимого звучания. Спрос на грампластинки продиктован еще и уникальностью записей. Некоторые издавались исключительно на виниле. Например, эксклюзивный американский концерт Булата Окуджавы, когда еще бард был под неофициальным запретом в Советском Союзе.

Возраст почитателей разный: от самых пожилых, которые знают о нем не понаслышке, до самых молодых меломанов. По словам эксперта по виниловым пластинкам Константина Мельника, стоимость первого сингла Beatles, даже еще не Beatles, а группы Quarrymen, может доходить на аукционе до сотен тысяч фунтов, поскольку их было сделано всего несколько экземпляров, и они дошли до нас в очень небольшом количестве.

Эксперты считают, что в Петербурге сложились практически идеальные условия для развития виниловой культуры. Как рассказал коллекционер Сергей Зверев, пластинка – универсальный вариант передачи информации из поколения в поколение. В пластинке зафиксирован код музыки и творчества, это очень универсальный инструмент.

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