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Спрос на виниловые пластинки растет в Петербурге
Сегодня, 17:19
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Спрос на виниловые пластинки растет в Петербурге

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Спрос на грампластинки продиктован еще и уникальностью записей. Некоторые издавались исключительно на виниле.

В эти в выходные в Никольских рядах проходит ярмарка виниловых пластинок. Спрос на них только растет.  Об этом 25 сентября сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На ярмарке богатый ассортимент - классика, джаз, фанк, рок, электронная музыка и даже хип-хоп. По словам поклонников винила, интерес к ним не утихает, в первую очередь, из-за неповторимого звучания. Спрос на грампластинки продиктован еще и уникальностью записей. Некоторые издавались исключительно на виниле. Например, эксклюзивный американский концерт Булата Окуджавы, когда еще бард был под неофициальным запретом в Советском Союзе.

Возраст почитателей разный: от самых пожилых, которые знают о нем не понаслышке, до самых молодых меломанов. По словам эксперта по виниловым пластинкам Константина Мельника, стоимость первого сингла Beatles, даже еще не Beatles, а группы Quarrymen, может доходить на аукционе до сотен тысяч фунтов, поскольку их было сделано всего несколько экземпляров, и они дошли до нас в очень небольшом количестве. 

Эксперты считают, что в Петербурге  сложились практически идеальные условия для развития виниловой культуры. Как рассказал коллекционер Сергей Зверев, пластинка – универсальный вариант передачи информации из поколения в поколение. В пластинке зафиксирован код музыки и творчества, это очень универсальный инструмент.

Ранее группа АВВА в ноябре выпустит первый за 40 лет студийный альбом.

Фото: pexels

 

Теги: виниловые пластинки, никольские ряды, ярмарка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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awesinov
Сегодня 18:34

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
awesinov
Сегодня 18:33

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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