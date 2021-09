Группа АВВА в ноябре выпустит первый за 40 лет студийный альбом

Коллектив уже представил первые два трека.

Шведская группа ABBA выпустит новый альбом после 40-летнего перерыва. Об этом в интервью телеканалу SVT сообщил один из основателей группы — композитор Бенни Андерссон.

По его словам, участники коллектива вновь собрались, чтобы записаться пару треков, но в процессе работы "решили пойти дальше".

Всего в новый лонгплей войдут 10 песен. Две из новых композиций прозвучали на пресс-конференции - "I Still Have Faith In You" и "Don"t Shut Me Down".

Напомним, что группа ABBA была основана в 1972 году. Коллектив просуществовал 10 лет, за которые приобрел мировую популярность и выпустил восемь студийных альбомов. В 2018 году группа воссоединилась.

Видео: YouTube / ABBA