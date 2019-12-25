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Спрос на туры в Петербург упал на 20%
Сегодня, 12:27
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Спрос на туры в Петербург упал на 20%

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На данный момент Северная столица открыта для туристов.

В пятницу, 2 июля, в Ассоциации Туроператоров сообщили о снижении спроса на туры в Петербург на 20%. Эксперты связывают это с новой волной коронавируса, завершением третьего этапа туристического кешбэка и окончание сезона белых ночей. В том числе повлиять на ситуацию мог провал российской сборной по футболу на Евро-2020.

Число бронирований в Петербург упало после 15 июня. Сразу несколько туроператоров пожаловались на падение спроса. По всей видимости, туристы не решаются рисковать здоровьем, учитывая последние новости о росте количества заболевших и возможных локдаунов. Посему многие не бронируют поездки за пределы своего региона. 

Судя по тому, что туры в Москву упали на 90%, туризм в Петербурге еще неплохо держится.

Ранее мы писали, что в Ленобласти стартует четвертый этап туристического кешбэка.

Фото: Piter.tv

Теги: пандемия, туристы, туры в петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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