Спрос на туры в Петербург упал на 20%

На данный момент Северная столица открыта для туристов.

В пятницу, 2 июля, в Ассоциации Туроператоров сообщили о снижении спроса на туры в Петербург на 20%. Эксперты связывают это с новой волной коронавируса, завершением третьего этапа туристического кешбэка и окончание сезона белых ночей. В том числе повлиять на ситуацию мог провал российской сборной по футболу на Евро-2020.

Число бронирований в Петербург упало после 15 июня. Сразу несколько туроператоров пожаловались на падение спроса. По всей видимости, туристы не решаются рисковать здоровьем, учитывая последние новости о росте количества заболевших и возможных локдаунов. Посему многие не бронируют поездки за пределы своего региона.

Судя по тому, что туры в Москву упали на 90%, туризм в Петербурге еще неплохо держится.

Ранее мы писали, что в Ленобласти стартует четвертый этап туристического кешбэка.

Фото: Piter.tv