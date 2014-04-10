Спрос на специалистов по анализу данных и ML растет в Петербурге

В 2024 году наибольший доход получают ML-инженеры, чья медиана заработков достигла отметки в 590 тыс. рублей.

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование, которое показало, что за последнее десятилетие спрос на профессионалов в области анализа данных и машинного обучения (ML) в России увеличился почти в 30 раз. Особенно значительный рост числа вакансий наблюдался в Нижегородской области, где количество предложений выросло в 15 раз начиная с 2014 года.

В 2024 году наибольший доход получают ML-инженеры, чья медиана заработков достигла отметки в 590 тыс. рублей. За ними следуют аналитики данных с уровнем доходов в 470 тыс. рублей и SRE-инженеры, чей заработок составил примерно 400 тыс. рублей. Специалисты по инженерии данных и эксперты в области компьютерного зрения также пользуются высоким спросом, получая 365 тыс. и 324 тыс. рублей соответственно.

Больше всего востребованы профессионалы с опытом работы от 1 до 3 лет (48% вакансий) и от 3 до 6 лет (44% вакансий). Набирает обороты и интерес к начинающим специалистам: в минувшем году количество предложений для них увеличилось на 44%.

Для успешного трудоустройства кандидаты должны обладать знаниями в Python, SQL и C++, а также разбираться в базовых алгоритмах и обработке больших объемов данных. Важность приобретают развитые коммуникативные и аналитические способности.

hh.ru отмечает, что особенным преимуществом обладают выпускники таких престижных учебных заведений, как МФТИ, НИУ ВШЭ и МГУ, прошедшие дополнительное обучение в Школе анализа данных Яндекса или специализированных курсах.

В ближайшие годы ожидается дальнейшее развитие технологий в сферах LLM, генеративного ИИ и обработки видео. Машинное обучение продолжит активно интегрироваться в бизнес-процессы, такие как маркетинг и логистика. Параллельно возрастет потребность в MLOps-специалистах, инженерах данных и экспертах в области нейронных сетей.

Исследование основывается на анализе вакансий и резюме специалистов по ML и DS на платформе hh.ru за период с 2014 по 2024 год, а также включает результаты интервью с руководителями команд и рекрутерами крупных IT-компаний.

Ранее мы сообщили о том, что половина петербуржцев хотя бы раз отказывались от трудоустройства.

Фото: Pxhere