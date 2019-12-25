Спрос на покупку вторичного жилья вырос в Петербурге

Всего за первые семь месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок увеличилось на 1500 ДКП (+3%) до 52 400.

В июле 2025 года в Санкт-Петербурге было заключено около 8490 договоров купли-продажи (ДКП) на рынке вторичного жилья. За один месяц (по сравнению с июнем этого года) спрос на вторичное жилье вырос на 18%, как сообщили в компании "Циан.Аналитика" в ответ на запрос издания "Ведомости Северо-Запад".

Всего за первые семь месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок увеличилось на 1500 ДКП (+3%) до 52 400.

Это означает, что в 2025 году спрос на "вторичку" постепенно восстанавливается после падения, которое наблюдалось в 2024 году. Напомним, что за 12 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество сделок снизилось на 19% до 94 000 ДКП.

Вместе с увеличением спроса выросла и стоимость вторичных квартир. Так, на конец июля этого года цена предложения 1 кв. м "вторички" в Петербурге составила 240 000 руб., что на 7,5% больше, чем на конец июля 2024 года.

