Отель на 802 номера открылся на проспекте Просвещения

Изначально планировалось, что отель будет включать более 1000 номеров, однако согласовать такое количество не удалось.

В Петербурге, на проспекте Просвещения, открылся новый 23-этажный отель Svet, который предлагает своим гостям 802 номера. Об этом стало известно 4 сентября из сообщения издания "Деловой Петербург".

Проект был реализован компанией АО СЗ "Отель Введенский", а общий объем инвестиций составил около 5 миллиардов рублей. Ожидается, что окупаемость проекта займет от 12 до 14 лет.

Помимо номеров, в отеле предусмотрены три зала для проведения мероприятий, панорамный ресторан, открытие которого запланировано на осень, а также несколько офисных помещений.

