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Спрос на кондиционеры в Петербурге вырос на 378%
Сегодня, 15:21
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nastya960

Спрос на кондиционеры в Петербурге вырос на 378%

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Во многих городах России спрос на установку кондиционеров упал на 39%.

Петербург занял первое место в России по росту спроса на услуги по установке кондиционеров. Об этом сообщили аналитики Авито Услуг.

Чтобы установить кондиционер, придется отдать около 4000 рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году (в среднем по России). Из-за жары в Петербурге спрос на кондиционеры вырос на 378%, сам кондиционер в среднем стоит 27 007 рублей, его установка – 7 465 рублей.

Во многих городах России спрос на установку кондиционеров упал на 39%, а на покупку вырос на 24%. Бум установки кондиционеров аналитики также отметили в Челябинске и Иркутске.

Фото: pixabay 

Теги: кондиционер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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