Спрос на кондиционеры в Петербурге вырос на 378%

Во многих городах России спрос на установку кондиционеров упал на 39%.

Петербург занял первое место в России по росту спроса на услуги по установке кондиционеров. Об этом сообщили аналитики Авито Услуг.

Чтобы установить кондиционер, придется отдать около 4000 рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году (в среднем по России). Из-за жары в Петербурге спрос на кондиционеры вырос на 378%, сам кондиционер в среднем стоит 27 007 рублей, его установка – 7 465 рублей.

Во многих городах России спрос на установку кондиционеров упал на 39%, а на покупку вырос на 24%. Бум установки кондиционеров аналитики также отметили в Челябинске и Иркутске.

Фото: pixabay