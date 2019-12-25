Спрос на комнаты в Петербурге вырос в 2 раза за август

Самая дешевая комната обойдется в 800 тыс. рублей, а самая дорогая – в 9,2 млн рублей.

В четверг, 9 сентября, эксперты агентства недвижимости "Доли.ру" поделились с Piter.tv данными анализа рынка, согласно которым в августе спрос на покупку комнат Петербурга вырос почти на 11% по сравнению с июлем.

Спрос на покупку комнат продолжает расти. Эксперты агентства зафиксировали рост числа обращений на покупку комнат в городе на 10,84% относительно результатов, зафиксированных в июле нынешнего года. Так, за 8 месяцев текущего года спрос со стороны покупателей вырос на 107.5% относительно результатов за аналогичный период 2020 года и на 155.37% относительно восьми месяцев допандемийного 2019 года.

В начале сентября на рынке представлены около 2,5 тыс. объектов. Самый доступный вариант оценили в 800 тыс. рублей за 9 "квадратов" в Петродворцовом районе. Самая дорогая комната обойдется в 9,2 млн рублей за 29 "квадратов" в Петроградском районе.

Ранее мы писали, что за год в России на 18% подорожала загородная недвижимость.

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