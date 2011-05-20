За год в России на 18% подорожала загородная недвижимость

В начале лета этого года в среднем загородный дом стоил 6,71 млн рублей.

В России в конце лета средняя стоимость загородной недвижимости составила 7,08 млн рублей. За год стоимость выросла на 18%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦИАН.

Отмечается, что в начале лета средняя стоимость загородного дома в России составляла 6,71 млн рублей. Получается, что за лето, то есть за три месяца, цены выросли на 5%. Для сравнения, в конце лета 2020 года в среднем загородный дом стоил в стране почти 6 млн рублей.

Больше всего цены выросли в Краснодарском крае – на 54%. В Москве цены на загородные дома выросли на 41%. В Московской, Ленинградской и Калининградской областях рост цен составил почти 40%.

Ранее мы писали, что в России цены на жилье достигли потолка. Такое заявление сделала Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

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