Самым популярным товаром у потребителей стали электросамокаты.

Утром в понедельник, 16 августа, российский ретейлер Wildberries поделился с Piter.tv данными нового исследования, согласно которым спрос на электротранспорт в Петербурге вырос на 110%.

С 1 мая по 12 августа 2021 г. россияне приобрели на 85% больше спортивных товаров в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. заявили в компании

Чаще всего покупали электросамокаты, их продажи выросли на 120% за год. Также часто покупали электровелосипеды, их, по сравнению с прошлым годом, купили на 95% больше.

Помимо Петербурга, который в топе находится на пятом месте, лидером среди городов-покупателей стал Ульяновск. Там продажи подскочили на 158%.

"Традиционные" механические транспортные средства также покупали довольно часто: продажи трехколесных велосипедов выросли на 54%, роликов – на 37%, а скейтбордов – на 30%,

Ранее мы писали, что комитет по транспорту предлагает районным администрациям забирать на хранение брошенные электросамокаты.

Фото: Piter.tv