Спрос на домашние кофемашины вырос на 10%

Спрос на домашние кофемашины в России вырос на 10%. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на руководителя департамента мелкой бытовой техники ритейлера "М.видео" Николая Семенова.

Отмечаетчя, что за девять месяцев 2025 года в стране продали около 1,7 млн кофемашин и кофеварок. При этом в деньгах рынок вырос на 7% и составил 25,5 млрд рублей. Чаще всего покупатели приобретали кофемашины по цене до 5 000 рублей. Кроме того, средняя цена на кофемашины упала на 13% по сравнению с прошлым годом.

Среди брендов лидером российского рынка остается итальянская компания Delonghi. По словам Семенова, на нее приходится около трети совокупной выручки и порядка 15% всех проданных устройств. Также отмечается, что в массовом сегменте наиболее распространены устройства брендов Vitek, Kitfort, Lumme, Redmond и Polaris. Их модели в среднем оцениваются до 10 000 рублей.

Фото: pxhere.com