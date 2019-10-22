Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Специалисты бьют тревогу из-за снижения спроса у потребителей.

В 2019 году в России зафиксировано рекордное за 4 года падение спроса на бензин. Об этом рассказали журналисты "Известий" со ссылкой на аналитиков. Эксперты заявили, что за первые 9 месяцев потребление бензина сократилось почти на 1%. Последний раз подобное снижение наблюдалось в 2015 году.

Тогда показатели спроса упали на 1,9%, в 2016 и 2917-ых - еще на 0,4% и 0,3% соответственно. Однако уже в 2018 году бензин вновь стал набирать популярность, спрос вырос на 0,4%. В Минэнерго добавили, что суммарные отгрузки бензина с нефтедобывающих компаний сократились на 0,4%.

Сейчас запасы товара в России достигают 1,7 млн тонн, что на 12,8% больше, чем в прошлом году.

Ранее Piter.tv писал о том, что Renault выпустила автомобиль с газовым двигателем.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Газпром нефть