Renault выпустила автомобиль с газовым двигателем

Автомобиль может работать как на природном газу, так и на бензине.

Компания Renault совместно с ключевым партнером "АвтоВАЗа" ГК "АТС" разработала автомобиль, который работает на природном газу. Прототип седана Renault Logan CNG представили на IX Петербургском международном газовом форуме. Об этом пишет РБК.

Автомобиль с газобаллонным оборудованием построен на базе серийной модели Logan в комплектации Life. Иномарка имеет 1,6-литровый двигатель и механическую коробку передач.

Renault Logan CNG использует два вида топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин. Принцип работы такой системы прост: используя для запуска двигателя бензин, машина автоматически переходит на газ. Когда он заканчивается, то происходит автоматический переход питания опять на бензин.

Может ли автовладелец принудительно выбирать вид топлива, как на LADA Vesta CNG или Largus CNG, в Renault не уточнили.

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Фото: Renault