В Санкт-Петербурге замедлился темп падения авторынка

В январе-августе 2019 года в Санкт-Петербурге продали 98 705 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

В январе-августе 2019 года в Санкт-Петербурге продали 98 705 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период в 2018 году. Об этом сообщило агентство "Auto-Dealer-СПб".

В августе объем продаж еще несколько упал, но темпы падения рынка при этом замедлились. В последний месяц лета было продано 12 850 новых автомобилей, что на 1% меньше, чем в августе 2018 года.

Положительные результаты продаж показывают: KIA, LADA, Renault, Mitsubishi, Mercedes-Benz. Однако, по мнению гендиректора "Auto-Dealer-СПб" Михаила Чаплыгина, если бы не уход с рынка легковых автомобилей Ford, то был бы заметен рост продаж.

Ранее эксперты составили ТОП-10 самых невостребованных автомобилей в России.

Фото: pixabay.com